Poste Italiane e Covid-19: 2 morti, 38 casi di lavoratori contagiati, 712 in quarantena. Non si può continuare così

Da un po’ di giorni gli uffici postali, i centri di smistamento e i centri di recapito di Poste Italiane sono entrati in agitazione con scioperi, astensioni dal lavoro e proteste.

“Anche se l’elemento che più ha portato alla mobilitazione può essere quello del disagio e della paura per la mancanza di dispositivi di sicurezza, comunque è un dato importante lo sviluppo di queste mobilitazioni nel nostro settore” spiega Edoardo, portalettere e Rls delle Poste a Firenze.

Succede in varie città, racconta, “in particolar modo a Torino, ma in modo ancor più determinato e continuativo a Viterbo: qui da lunedì hanno concluso la mobilitazione ieri, dopo tre giorni”.

Considerando la realtà delle poste di oggi e tra l’altro dovendo scavalcare anche i sindacati confederali non è poco. “Anche a Firenze abbiamo fatto delle iniziative, non siamo arrivati alle mobilitazioni tipo quella di Viterbo, ma comunque ci sono state delle iniziative piuttosto determinate che hanno indotto l’azienda a fornire i mezzi appropriati per poter lavorare, perché probabilmente senza la mobilitazione dei lavoratori forse si era ancora nelle condizioni di stare ad aspettare” sottolinea Edoardo.

I lavoratori di Poste Italiane stanno denunciando la grave carenza di misure di sicurezza alla luce dell’emergenza coronavirus che stiamo affrontando.

Ieri due lavoratori di Poste Italiane sono morti a causa del Covid-19 e – cosa ancor più grave – si erano entrambi recati a lavoro fino a pochi giorni fa.

Troppi contagiati…e siamo ancora all’inizio!

Stando ai dati forniti ieri da Poste Italiane sono inoltre già 38 i casi di positività al coronavirus tra i lavoratori e ben 712 i dipendenti costretti a vario titolo alla quarantena.

Oltre ad essere numeri che salgono di ora in ora è estremamente probabile che non tutti siano stati accertati.

Il lavoro che entrambi i lavoratori deceduti svolgevano è evidentemente un lavoro a rischio in questa fase emergenziale, non solo per la salute e la sicurezza di chi lavora ma anche per quella dell’intera collettività.

Gli uffici postali sono attraversati da decine e decine di persone ogni giorno che frequentano nell’arco della giornata uno stesso luogo chiuso.

Anche il lavoro del postino è un lavoro decisamente esposto, soprattutto nel diventare un veicolo inconsapevole del virus. Come ci ha spiegato un lavoratore di Poste Italiane: “Come una ape che vola di fiore in fiore, così il postino rischia di girare per la città entrando a contatto via via e in successione con persone che escono dai portoni dei palazzi, custodi, addetti alla ricezione per aziende ed enti, colleghi e – terminato il lavoro – i propri familiari, diventando un involontario agente del contagio. Inoltre, il lavoro si svolge in ambienti, con strumenti di lavoro e con mezzi di trasporto che non risultavano sanificati e in alcuni centri si sconta la mancanza non solo delle mascherine, ma anche di guanti, gel igenizzanti e della possibilità di un rispetto costante delle distanze di sicurezza prescritte”.

Scioperi a tutela della salute di tutte e tutti!

Con le ultime proteste e astenendosi dal lavoro questi lavoratori hanno dato prova di una assunzione di responsabilità individuale e collettiva nel fare la propria parte per limitare il contagio del virus e le sue gravi conseguenze sociali per tutti noi.

Il lavoro dei servizi postali è considerato un servizio essenziale di interesse pubblico e sociale, un lavoro la cui continuità va garantita.

Tali affermazioni non possono però tradursi che venga messa ogni giorno ancor più a repentaglio la vita dei lavoratori postali e – per loro tramite inconsapevole – la salute della intera collettività.

Se dobbiamo garantire il servizio essenziale ciò non può contrastare l’evidente urgenza di chiudere i luoghi di lavoro di Poste Italiane per il tempo necessario per portare avanti una approfondita sanificazione degli ambienti e attendere l’arrivo di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) aggiuntivi che sono necessari.

Spontaneamente diversi portalettere hanno lanciato una petizione on-line che chiede la chiusura temporanea dei luoghi di lavoro di Poste Italiane:

https://www.change.org/p/chiudere-gli-uffici-di-recapito-di-poste-italiane-coronavirus

Amazon è un “servizio essenziale”?

Se dobbiamo tutelare il servizio essenziale, risulta scandalosa la scelta di privilegiare costantemente i pacchi Amazon e in generale dell’e-commerce (cosa che permetterà a questi “giganti” di approfittare della chiusura dei negozi per distruggere definitivamente una buona parte dei commercianti). Si preferisce mantenere i lavoratori in una condizione di rischio pur di continuare a fare utili sulla consegna dei prodotti Amazon (l’unica cosa che davvero non deve subire “stop”, anche a scapito della corrispondenza).

Le nostre richieste

Alla luce di tutto questo non possiamo che unirci alla petizione lanciata da alcuni portalettere e contemporaneamente chiedere:

– l’immediata chiusura di tutti i luoghi di lavoro di Poste Italiane, finché non siano prese tutte le precauzioni per la salute collettiva e dei lavoratori

– la drastica limitazione ai soli servizi essenziali che garantiscano la corrispondenza urgente tra persone (raccomandate, stipendi, etc…) e l’accesso alle informazioni (giornali).

– la sospensione a oltranza della dei prodotti dell’e-commerce, che stanno avendo la priorità rispetto al resto della corrispondenza.

Su questo si chiede anche all’Agcom un intervento drastico di indirizzo e di restrizioni alla luce del rischio contagio.

21 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO