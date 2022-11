Roma. “E’ ora di dire basta” alla violenza sulle donne

In occasione della “Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il 25 novembre va in scena a Roma “È ora di dire basta”, un pièce di Marco Ferri, allestita dalla compagnia “Signori chi è di scena!” diretta da Monica Ferri.

"Poi sono morta. Si sono affievoliti i suoni e le luci, fino a spegnersi. Il dolore ha abbandonato il mio corpo. È finito anche il senso dello schifo dell'appiccicaticcio del sangue, che a fiotti dalla gola aveva allagato le lenzuola.

È passata, oltre la vita, la paura di morire, che mi attanagliava, togliendomi il respiro, è passato oltre il lancinante dolore di quelle maledette forbici, le cui lame hanno trapassato la gola da parte a parte, da una carotide all’altra, sconquassando la trachea.

No, non mi è passata la vita davanti agli occhi, come dicono. Mi è salita la rabbia. Silenziosa, fitta e fredda come la nebbia.

Maledetto, ti troverò. Sarò lo spettro che perseguiterà la tua esistenza, finché campi. Ti cercherò ed entrerò nel tuo inconscio, ti farò provare incubi continui, che ti impediranno di riposare, fino a intossicarti di acido lattico, fino a renderti un sonnambulo terrorizzato di affrontare ogni istante della vita.

Sarò la tua allucinazione, attraverserò la tua mente, come un chiodo fisso, e ti avvelenerò la vita, come il tetano che infetta il sangue. Tu mi hai condannato a una morte orrenda, io sarò ogni giorno il tuo peggiore ergastolo.

Dopo l’autopsia, mi hanno messo dentro questo lungo cassetto. Non ho più paura del buio, non sento più la claustrofobia. Non sento freddo.

Cerco di ricordare tutto, perché ti rinfaccerò ogni dettaglio. Quanto ho sofferto, maledetto te!“