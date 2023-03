Roma. Piccola vittoria al PdZ di Ponte Galeria, la lotta continua

Ieri mattina eravamo a Ponte Galeria al presidio solidale organizzato da Asia-Usb, al fianco degli inquilini del Piano di Zona B39 a rischio sfratto.

Sono gli abitanti che nel tempo hanno versato decine di migliaia di euro per l’acquisto degli alloggi e hanno subito una vera e propria truffa!

Infatti, le cooperative hanno costruito coi soldi pubblici, per poi rivenderle al doppio del prezzo imposto dalla legge. Alcuni inquilini allora si sono organizzati e si sono opposti a questa ingiustizia.

Nel tempo, c’è una responsabilità politica da parte della Regione Lazio e del Comune di Roma, che non sono stati in grado (o avevano altri interessi…) di difendere gli inquilini e non hanno vigilato sulla speculazione immobiliare che stava avvenendo.

Intanto il Tribunale fallimentare chiede di liberare gli alloggi e la vendita all’asta degli stessi, cacciando così le famiglie che ci abitano.

Ieri l’esecuzione non è avvenuta, un’altra piccola vittoria per gli abitanti di Ponte Galeria e per la città solidale, ma lotta continua fino alla piena affermazione della giustizia!

Noi a tutto questo sistema ci opponiamo, continuando a difendere gli inquilini di via Bibolini il diritto all’abitare per tutti!

