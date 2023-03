Stadio della Roma a Pietralata. I residenti dicono “no”

Le Associazioni, i comitati e cittadini contestano l’approvazione della proposta di deliberazione del IV Municipio riguardo il progetto Stadio della Roma a Pietralata.

La loro decisa presa di posizione è stata affidata ad un comunicato che riporta le preoccupazioni e le critiche per un progetto che avrà un grave impatto sul territorio e ripercussioni evidenti su viabilità, infrastrutture e ambiente.

Nel quadrante di Pietralata, là dove sarebbe prevista la costruzione dello Stadio della Roma, le associazioni, i comitati e cittadini contrari alla costruzione dello Stadio della Roma a Pietralata continuano la loro battaglia per impedire che venga realizzata una struttura che andrà ad impattare in modo grave su un territorio già pesantemente cementificato con una viabilità e un sistema di infrastrutture (treni/metro) in grave difficoltà e con ripercussioni evidenti non solo riguardo ai progetti già previsti e che saranno realizzati o sono in via di completamento – come l’Istat, il Tecnopolo, lo Studentato, il Campus universitario, il Centro Direzionale Tiburtina delle Ferrovie (il famoso Hub) – ma anche su questioni dirimenti come l’ambiente (scompare il Parco pubblico di Pietralata, 14 ettari a verde pubblico già previsto come patto tra la cittadinanza e le passate amministrazioni a parziale ricucitura per i piani di edificazione fissati), la sicurezza urbana, l’intercetto di progetti già stabiliti come la ciclabile e le possibili difficoltà di accesso all’Ospedale Sandro Pertini che serve 600.000 mila persone.

La loro decisa presa di posizione è stata affidata ad un comunicato che riporta le preoccupazioni e le critiche verso scelte politiche che non hanno permesso un vero dialogo e confronto, anche solo per tentare ragionare sulle possibilità di correzioni o di scelta di luoghi alternativi:

“Non prenderemo parte alla votazione prevista per Martedì 7 Marzo al Consiglio del Municipio IV a favore della Proposta di Deliberazione sulla fattibilità del nuovo stadio a Pietralata. Crediamo sia superfluo andare ad assistere ad una votazione basata sull’ennesima mera lettura dei documenti riferiti al progetto, intorno ai quali non è stato concesso alcun confronto o dibattito con la cittadinanza”.

Viene ribadito inoltre che “delle cinque Commissioni Municipali chiamate ad approfondire la proposta per valutarne la reale fattibilità tra gennaio e marzo 2023, nessuna è stata in grado di effettuare un sopralluogo, nessuna ha previsto momenti di confronto con la cittadinanza o ha chiesto di ascoltare i responsabili degli uffici tecnici municipali che, in data 22 Dicembre 2022, hanno rilasciato un parere sostanzialmente critico sull’opera attraverso un documento inviato all’attenzione del Presidente del IV Municipio Massimilano Umberti e all’Assessore Dino Bacchetti”.

La votazione di martedì 7 che ha visto l’approvazione della Deliberazione di pubblico interesse da parte del IV Municipio con il voto favorevole di tutta la maggioranza (astenuto il Centro Destra, contrari i Cinque Stelle) appare come un sostanziale allineamento al diktat politico delineato dalla Giunta del Municipio con la Memoria n° 5 del 22/02/2023, senza che sia stata apportata alcuna analisi, approfondimento o indirizzo sulle diverse e importanti problematiche evidenziate da tutti fin da subito riguardo la proposta progettuale dello stadio.

“E’ dunque inutile la nostra partecipazione” – chiudono i comitati e le associazioni – “in quanto fino ad ora non vi è stato nessun ascolto da parte della politica, riguardo le legittime richieste di incontro da parte delle associazioni e dei comitati che da anni si prendono cura dell’area di Pietralata, esprimendo forti criticità in merito al progetto dello stadio, dimostrando una volontà di dialogo e confronto a cui non si è data alcuna considerazione”.

Il comunicato è stato sottoscritto da Comitato Cittadino Pietralata Tiburtino. Comitato di Quartiere Torraccia. Comitato Popolare Monti di Pietralata, Comitato Stadio Pietralata, No Grazie, Comitato Tiburtino Nord e Pietralata, Comitato Villa Blanc, Rete Civica Parco Andrea Campagna.

