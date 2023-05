Roma. Sgomberi a Val Melaina, la borgata si organizza

Ieri in via Monte Severo a Val Melaina si è svolta una partecipata assemblea, convocata dal sindacato Asia-Usb in seguito agli sgomberi effettuati in 5 case Ater del III Municipio, di cui un paio proprio nei lotti in questione.

L’incontro rappresenta solo un primo passo nel percorso di organizzazione in difesa dagli sgomberi prefettizi e a favore della riapertura dei termini della sanatoria, senza limiti di data o ulteriori sanzioni.

Gli attivisti di Asia-Usb hanno ribadito la loro solidarietà agli abitanti delle case popolari e la loro disponibilità ad attivare qualsiasi tipo di percorso a sostegno del Diritto alla Casa, il tutto coordinandosi col territorio.

Ringraziamo tutti i partecipanti e torniamo alla lotta.

Ci vediamo in borgata.

