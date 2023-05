Roma. Unione Popolare aderisce alla manifestazione per il reddito

Questo sabato centinaia di associazioni, riunite nella campagna Ci vuole un Reddito, si ritroveranno a Roma per contestare il Decreto Lavoro e le politiche del governo. La manifestazione che partirà da piazza Esquilino alle 14:30 è convocata per difendere ed estendere il reddito di cittadinanza e per introdurre un salario minimo.

Sono due battaglie per noi fondamentali. Due battaglie che intendiamo portare avanti agendo quel conflitto sociale che nella storia è riuscito a cambiare i rapporti di forza fra oppressi e oppressori. È tempo di alzare la testa, unirsi e reclamare quelle giuste condizioni di vita che da troppo tempo mancano nel nostro Paese. Muoviamoci insieme!

Unione Popolare

