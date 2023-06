Roma: centinaia di senza casa e studenti in lotta hanno occupato un edificio sfitto

Roma: centinaia di senza casa e studenti in lotta hanno occupato ieri mattina un edificio pubblico lasciato vuoto da anni per rivendicare il diritto alla casa, per un piano nazionale di edilizia pubblica e per tornare ad una legge di equo canone.

L’edificio vuoto da dieci anni è in via Tiburtina 967 a Roma. Si tratta della sede dell’Istituto professionale Sibilla Aleramo – poi accorpato con altre scuole della zona e abbandonato da una decina di anni.

