Roma. Sgomberato l’edificio occupato ieri da senza casa e studenti

Dopo dieci ore di lotta si è conclusa con lo sgombero da parte della polizia una importante giornata di lotta che ha visto l’occupazione dell’edificio di una scuola pubblica abbandonata sulla Tiburtina.

Studenti in lotta contro gli affitti-rapina, famiglie senza casa e movimenti per il diritto all’abitare avevano inteso segnalare i molti edifici pubblici inutilizzati che possono invece diventare abitazioni in grado di rispondere alla crescente domanda abitativa.



“Continueremo a vigilare affinché questa scuola lasciata all’abbandono per anni venga messa a disposizione dei bisogni di questo quartiere. Non ci fermeremo! Proseguiamo con il conflitto dentro questo territorio e la città”.

E la mobilitazione sulla Tiburtina prosegue oggi con una assemblea pubblica alle davanti alla fabbrica di armamenti RheinMetal a via Affile 108. Si tratta della fabbrica che sta producendo le armi inviate sul fronte della guerra in Ucraina.

Ed infine l’appuntamento è a sabato 24 giugno alle ore 14.30 con il corteo contro il governo Meloni. Si parte da Piazza della Repubblica per concludere in Piazza San Giovanni.

