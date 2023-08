Roma. Protesta sotto l’Inps per il taglio al reddito. Giovedi si replica

Un sit in di protesta per difendere il reddito di cittadinanza si è tenuto sotto la sede INPS di via Nizza organizzato dalla campagna “Ci vuole un reddito”.

Venerdì scorso è stata comunicata via sms la sospensione del reddito di cittadinanza a 169 mila famiglia, tutto ciò è vergognoso.

Nel sit in è stata ribadita l’ opposizione al governo Meloni e la prosecuzione della battaglia per difendere il reddito di cittadinanza e per garantire un salario minimo a 10€ l’ora.

Una nuova mobilitazione è stata convocata da Usb, Potere al Popolo, Unione Popolare per giovedì 3 agosto ore 11 sotto la sede dell’INPS Roma Tuscolano (via Umberto Quintavalle).

