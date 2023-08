Roma. Ancora rinviato il voto in Consiglio Comunale sulla cittadinanza ad Assange

Dopo ben quattro rinvii, il Consiglio Comunale di Roma non voterà neanche giovedi 3 agosto la delibera sulla cittadinanza onoraria a Julian Assange in in carcere in Gran Bretagna e a rischio estradizione negli Stati Uniti,

In queste settimane in piazza del Campidoglio, ad ogni seduta successiva, è via via sempre maggiore il numero di cittadini ed attivisti presenti. Se l’obiettivo è di stancarci, ci sembra si stia ottenendo l’effetto opposto. Saremo di nuovo presenti con un Sit-in e presenti in aula. Chiediamo che Julian diventi Cittadino onorario di Roma, storica culla del Diritto. TUTTI IN PIAZZA PER ASSANGE!

