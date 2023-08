Roma. L’Ater sfratta. In linea con l’atteggiamento del governo Meloni e di quello regionale

Quale momento migliore per eseguire due sgomberi di due nuclei familiari? Il 2 agosto, in una Roma infuocata, si sono presentati come se avessero di fronte feroci criminali: 2 fratelli ormai anziani (75 e 80 anni) che avevano deciso di condividere la vecchiaia nella casa in cui erano nati e un nucleo (padre e figlia) duramente segnato dalla morte della mamma della ragazza che allora aveva 6 anni e oggi ne ha appena compiuti 19.



Senza preavviso sono arrivati stamattina, trattati come criminali: un fratello e una sorella anziani, un padre incredulo e una ragazza di 19 anni messi in mezzo alla strada senza che fosse possibile fare nulla, nonostante gli atti illegali più gravi siano stati fatti proprio dall’Ater di Roma, lo stesso ente che proprio ora, sempre ad agosto, invia le raccomandate di preavviso di rigetto dell’ultima sanatoria. Agosto, la canicola oltre il sopportabile, le cicale impazzite e i legali quasi tutti in vacanza.



Come se non bastasse, gli altri inquilini hanno testimoniato non solo il dispiego inutile di forze dell’ordine, ma hanno visto gli addetti BUTTARE DALLE FINESTRE le cose che queste famiglie non sono riuscite a portare via.



Sono veramente saltate tutte le regole: sgomberi brutali a nuclei nel vortice dell’abusivismo per colpa dell’Ater e, intanto, situazioni di vera criminalità segnalate dagli inquilini e dai nostri sportelli che continuano a essere tollerate dalla Pubblica Amministrazione nel disagio totale di tutte quelle famiglie normali, di lavoratori precari e di anziani che ci vivono.

E intanto il governo Meloni taglia il Reddito di Cittadinanza, favorisce con provvedimenti fiscali i ricchi e continua a inviare armi, aumentando le spese militari.



Solo una cosa si può affermare: non permetteremo questo scempio, non permetteremo che la logica fascista del mostrare i muscoli con i più deboli sia vincente. Lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo a tutti noi: la lotta per la casa e per i diritti non verrà buttata giù da una finestra.



3 Agosto 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO