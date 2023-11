Roma. Supermercati Carrefour “chiusi per genocidio della popolazione palestinese”. Cessate il fuoco subito!

Nella notte sono stati posti sotto sigillo i supermercati Carrefour della Capitale. La motivazione, si legge nel foglio apposto sulle serrande, è:

“Locale posto sotto sequestro disposto dall’umanità. A Gaza è in corso un genocidio e Carrefour alimenta la pulizia etnica operata da più di 75 anni dallo stato israeliano nei confronti della popolazione palestinese”.

BDS boicottaggio Disinvestimento Sanzioni invita tuttx x consumatorx a boicottare i supermercati Carrefour in quanto la mega catena francese è un facilitatore del genocidio. Carrefour-Israel in occasione dei recenti attacchi su Gaza ha sostenuto i soldati israeliani con doni di pacchi personali, episodio che ha pubblicizzato ampiamente sui propri canali come fosse un motivo di vanto. In un post Carrefour_Israel annunciava con gioia:

“La rete Carrefour ha donato migliaia di pacchi personali ai soldati e questo è solo l’inizio! Orgogliosi di prendere parte a questo impegno nazionale”.

L’8 marzo 2022, il Gruppo Carrefour ha annunciato un nuovo accordo di franchising in Israele con Electra Consumer Products e la sua controllata Yenot Bitan, entrambe attive nell’impresa di insediamenti illegali israeliani. Questa decisione rende Carrefour complice dei crimini di guerra commessi dal regime israeliano di occupazione, colonialismo e apartheid sull’intero popolo palestinese.

