In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, sabato mattina le Donne de Borgata danno appuntamento alle ore 10 a via dell’Archeologia 55 a Tor Bella Monaca, per un 25 novembre anche nei quartieri popolari con una passeggiata rumorosa. Nel pomeriggio appuntamento alle 14.00 al Circo Massimo per la manifestazione.

24 Novembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO