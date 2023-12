E’ morto il compagno Ettore Davoli

Ci è arrivata la notizia della morte di Ettore Davoli un compagno storico di Roma, un comunista e un pezzo di una storia collettiva.

E’ stato una presenza costante nelle manifestazioni, quasi leggendaria, così come la sua vis polemica che veniva stemperata da un affetto dovuto e consolidato per un compagno che non si è mai risparmiato.

In comune abbiamo avuto tante cose. Dalle lotte dei precari della 285 a quelle successive nel sindacalismo di base, ai tentativi di costruire una sinistra anticapitalista negli anni ‘90, quelli della trappola berlusconismo-antiberlusconismo.

Ettore animava la domenica mattina una seguitissima trasmissione a Radio Onda Rossa insieme ad un altro compagno scomparso di recente, Serafino Quaresima, e ad altri compagni, alternando argomentazioni serie e parole in libertà.

Da tempo Ettore si era visto poco in giro, vuoi per motivi di salute che per le incombenze da nonno che erano sopraggiunte e di cui era felice.

Non incontrare più Ettore alle manifestazioni ne farà mancare un pezzo importante.

Ciao Ettore, ti abbiamo voluto bene, ci mancherai a tutte e a tutti.

Il saluto collettivo a Ettore sarà venerdi 22 dicembre, alle ore 15.00 al tempietto egizio nel cimitero del Verano (si entra dall’ingresso Crociate sulla via Tiburtina).

21 Dicembre 2023