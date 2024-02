Stellantis di Cassino: solidali con Delio Fantasia e gli operai colpiti da licenziamenti!

Potere al Popolo della provincia di Latina esprime la massima solidarietà e vicinanza al compagno Delio Fantasia di 58 anni, vittima di un vile licenziamento punitivo presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Delio è un operaio scomodo, sindacalista FMLU-CUB da sempre impegnato generosamente nella tutela dei diritti sociali sia dentro che fuori dalla fabbrica. Per questo ha già pagato molte volte ma senza mai demordere. Questo licenziamento arbitrario e infame ha una complessa valenza che bisogna comprendere a fondo.

Ci troviamo in una fase in cui l’azienda incrementa i livelli di sfruttamento del lavoro a discapito di ogni residua garanzia e minaccia di chiudere interi stabilimenti in Italia sacrificati senza troppi problemi al riassetto produttivo che avviene su scala internazionale.

Tutto nella totale indifferenza e connivenza del governo Meloni e di gran parte del panorama politico, lo stesso mondo che anche a livello locale si strappa i capelli per le sorti degli imprenditori agricoli mentre ignora i destini di migliaia di lavoratori ed episodi gravissimi come questo.

In un contesto del genere l’allontanamento di operai critici ha sia la funzione di indebolire o reprimere le mobilitazioni epurando il movimento operaio delle sue avanguardie più combattive, sia quella di essere da monito per tutti gli altri operai incutendo un clima di terrore verso ogni forma di dissenso.

Un processo iniziato da anni anche attraverso il ricambio continuo e anticipato di lavoratori più consapevoli e con contratti migliori sostituiti con giovani precari o l’isolamento dei superstiti presso specifici reparti. Non è un caso se sono passati solo pochi giorni ed’ è giunta la notizia di un altro licenziamento politico con caratteri simili ai danni di un’operaia dello SLAI-COBAS, presso lo stabilimento di Atessa (Chieti).

Il quadro emerso chiarisce come la vicenda di Delio Fantasia e degli altri operai colpiti dalla repressione padronale non possono essere considerati solo alla stregua di vicende personali ma assumono una precisa valenza politica e come il loro immediato reintegro vada considerato l’unico esito accettabile di un’importante battaglia che ci riguarda tutti.

