Roma. Blitz all’Esselunga Prenestino

Basta stragi sul lavoro, giustizia per le vittime del crollo di Firenze.

Lunedì 19 sciopero provinciale e manifestazione a Firenze. Martedì 20 al Ministero del Lavoro con i lavoratori in sciopero

Nella mattina di sabato 17 febbraio flash mob di Potere al Popolo, insieme ai giovani di Cambiare Rotta, all’Esselunga di via Prenestina per denunciare la strage di lavoratori di Firenze, in cui sono stati uccisi 5 operai in un terribile crollo in un cantiere.

Quello che viene definito incidente, ma che è in realtà l’ennesimo omicidio di lavoratori, si è verificato durante la costruzione di una filiale Esselunga in cui è crollata una trave di cemento armato.

L’ennesima strage sul posto di lavoro, che ci ricorda e ci dimostra come la sicurezza per gli operai nel nostro paese sia considerata un mero costo, da ridurre per aumentare i profitti. Queste colpiscono continuamente gli operai lasciando indenni, anche e soprattutto sul piano delle responsabilità, dirigenti e proprietari delle ditte.

Come Potere al Popolo, oltre ad esprimere la nostra solidarietà e il nostro cordoglio alle famiglie dei lavoratori uccisi, continuiamo a portare avanti la battaglia per la salute e la sicurezza sul lavoro: serve una forma di deterrenza come il reato di omicidio sul lavoro, per avere un effetto immediato contro chi taglia sulle misure salvavita.

Le responsabilità sono anche politiche: di fronte a oltre 3 morti al giorno il governo Meloni continua a voltarsi dall’altra parte, a indebolire Ispettorato del lavoro e diritto di sciopero, mentre la Lega difende perfino il codice degli appalti che determina mancanza di sicurezza e sfruttamento.

La ditta che svolgeva i lavori in appalto, inoltre, è la stessa di un altro crollo in cui rimasero feriti tre operai, sempre in un cantiere per un supermercato ma a Genova, ed è presieduta dall’ex Ministro dell’Interno Angelino Alfano.

Il 19 febbraio sosteniamo lo sciopero dei sindacati di base della provincia di Firenze.

Saremo in piazza anche il 20 febbraio sotto al Ministero del Lavoro al fianco dei lavoratori di USB in sciopero, dalle ore 10:00.

19 Febbraio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO