Roma. Fuori Israele dalle Olimpiadi, venerdi manifestazione sotto al CONI

Non c’è posto per il genocidio alle Olimpiadi. Trecento squadre sportive palestinesi hanno lanciato un appello per espellere Israele dalle Olimpiadi.

Oltre 300 club sportivi palestinesi e decine di organizzazioni della società civile palestinese hanno chiesto al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di bandire Israele dalle Olimpiadi.

I club palestinesi di calcio, pallacanestro e pallavolo maschili e femminili – compresi quelli i cui giocatori sono stati uccisi dai soldati israeliani – hanno chiesto al CIO di “applicare i suoi principi e adempiere ai suoi obblighi bandendo Israele dai prossimi Giochi Olimpici… fino a quando non porrà fine alle sue gravi violazioni del diritto internazionale, in particolare al suo sistema di apartheid e al suo genocidio in corso a Gaza”



A sostegno di questo appello è stata convocata per venerdi 15 marzo alle ore 11.00 una manifestazione sotto la sede del CONI (Piazza Lauro De Bosis, al Foro Italico)

