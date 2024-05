Roma. Manifestazione sotto la sede dell’Unione Europea. Stop guerra e complicità con il genocidio

Ieri si è svolto un presidio sotto la sede della Commissione UE a Roma, in via IV Novembre convocato da Potere al Popolo insieme a tante altre forze e agli studenti solidali con la resistenza palestinese. E’ stata ribadita la netta opposizione alla deriva bellicista decisa da Bruxelles, che per pagare il riarmo ha deciso di peggiorare anche i vincoli di bilancio, col nuovo Patto di Stabilità.

La UE si è resa complice del genocidio dei palestinesi, e per questo anche la von der Leyen è stata deferita alla Corte Penale Internazionale. Non sarà accettata ancora questa connivenza con i crimini sionisti, nè l’aumento delle spese militari e la guerra interna mossa ai lavoratori.

I contenuti riaffermati sotto la Commissione europea, il primo giugno saranno anche le rivendicazioni della manifestazione nazionale contro il governo Meloni. Appuntamento sabato, alle ore 14:30, a piazza Vittorio!

