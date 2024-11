Roma. Giubileo alle porte: vogliono sacrifici e pace sociale, USB rilancia le sue proposte

L’Unione Sindacale di Base, dopo aver comunicato più volte la indisponibilità ad accettare una moratoria del conflitto sindacale durante il 2025, anno del Giubileo, ha rilanciato le proprie proposte chiedendo un incontro al Commissario straordinario per il Giubileo, Sindaco Gualtieri, e alla Cabina di Regia governativa formatasi presso la Presidenza del Consiglio.

La proposta di testo finale prodotta dalla Commissione di Garanzia non tiene conto dell’enormità di disagi che l’organizzazione del Giubileo, incurante delle esigenze di cittadini e lavoratori, provocherà per l’intero anno.

Soffermarsi unicamente sulla limitazione ulteriore del diritto di sciopero, in un Paese come l’Italia, che vede la legge più restrittiva di Europa in tema di sciopero nei servizi pubblici, è per noi inaccettabile.

La garanzia della continuità del servizio, anche e soprattutto in un anno importante come quello del giubileo, non può continuare ad essere scaricata solo sulle spalle dei lavoratori e lavoratrici che ogni giorno garantiscono tra mille difficoltà i servizi essenziali a Roma.

Invece, le aziende, sempre più sorde alle richieste dei propri dipendenti, approfittano oramai da decenni delle limitazioni imposte dalla legge per far passare i peggiori accordi e ristrutturazioni.

Per questo, USB ha rilanciato ai responsabili della organizzazione di parte italiana del Giubileo, un incontro con precise richieste finalizzate ad attenuare i gravi disagi che si verificheranno nella capitale:

300 € di bonus mensile in orario ordinario per tutti i lavoratori impegnati nei servizi pubblici di Roma Capitale

Aumento degli organici prima del 31 dicembre 2024 nei servizi dedicati al trasporto, alla viabilità, alla raccolta dei rifiuti, al sistema di assistenza medica e di assistenza alla persona

Estensione dello smart working nel pubblico e nel privato senza discrezionalità del dirigente

Trasporto gratuito per residenti e lavoratori operanti a Roma per tutto il 2025

Blocco degli sfratti per tutto l’anno giubilare

Riduzione delle aperture dei centri commerciali e degli esercizi commerciali di prossimità, con chiusure festive e rotazioni domenicali.

Alzare i salari, garantire i servizi, tutelare le fasce deboli, abbassare la armi! Per USB il Giubileo dovrebbe essere questo!

23 Novembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO