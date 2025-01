Roma. Alemanno finisce in carcere

L’ex sindaco di Roma ed ex ministro Gianni Alemanno, oggi segretario nazionale del movimento ‘Indipendenza!’, il 31 dicembre, è stato raggiunto dalla revoca dei servizi sociali che gli erano stati concessi dal tribunale di Sorveglianza ed è stato portato nel carcere di Rebibbia.

Il provvedimento riguarderebbe delle presunte trasgressioni nello svolgimento della pena alternativa. La misura alternativa alla detenzione era stata concessa all’ex sindaco dopo la condanna definitiva 1 anno e 10 mesi di reclusione per l’accusa di traffico d’influenze in uno dei filoni dell’inchiesta ‘Mondo di Mezzo’.

Alemanno, secondo quanto si apprende, si è presentato spontaneamente dai carabinieri della stazione Monte Mario. L’ex sindaco, a cui sono stati revocati i servizi sociali, dovrà scontare ora la pena residua dopo la condanna definitiva a 1 anno e 10 mesi di reclusione per l’accusa di traffico d’influenze.

Alemanno doveva svolgere attività presso la struttura ‘Solidarieta’ e Speranza’. Tra i divieti previsti anche quello di non lasciare la propria abitazione prima delle 7 del mattino e rincasare entro le 21. Su istanza della difesa – che chiede il ripristino della misura alternativa -, dovrà essere ora fissata una udienza davanti alla Sorveglianza che si svolgerà nelle prossime settimane.

Gianni Alemanno era stato ministro in uno dei governi Berlusconi e poi sindaco di Roma. Era finito nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, prima condannato e poi assolto per i reati più gravi, era stato condannato per alcuni pagamenti per conto della Eur spa.

Negli ultimi anni Alemanno aveva provato a rimettere in piedi quella che viene definita la “destra sociale” in antagonismo alla destra di governo della Meloni, in particolare contro la posizione assunta dal governo nel farsi coinvolgere nella guerra in Ucraina e nell’invio di armi. A tale scopo aveva dato vita al movimento “Indipendenza”.

Un arresto emesso il giorno dell’ultimo dell’anno per una violazione amministrativa ha un forte sapore di cattiveria.

