Roma. Stadio di Pietralata, l’agronomo certifica l’esistenza del bosco

Il bosco di Pietralata r-esiste. A metterlo nero su bianco è un agronomo forestale che ha certificato l’esistenza di almeno 15.000mq di area boschiva tutelata per legge da vincoli operanti indipendentemente dalla burocrazia.

Alle nostre richieste (aprile e dicembre) di effettuare le verifiche sull’area così come previsto dalla attuale normativa, il Comune di Roma ha risposto con mancati riscontri e con un silenzio assordante.



Questo comportamento omissivo e di mancato confronto ci ha costretti ad interessare la Procura della Repubblica che ha richiesto la nomina di tecnici al fine di perimetrare l’intera area.

Come realtà impegnate in questa battaglia di civiltà, di salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, ci aspettiamo – così come richiesto dal gruppo di SI Roma e dall’On. Tamburrano parlamentare europeo del M5S – che questa giunta dimostri finalmente di essere realmente interessata al perseguimento del bene e dell’interesse pubblico, attendendo gli esiti di questa perizia e rimettendo al Consiglio comunale e alla cittadinanza la creazione di un progetto condiviso del parco pubblico già previsto sull’area.

Ogni diversa azione non potrà che essere interpretata come una scelta in favore di speculazioni economiche e politiche, da cui tutte le forze di maggioranza e opposizione, per coerenza e credibilità verso gli elettori, saranno chiamate a prendere le distanze in rispetto di quanto sostenuto per la salvaguardia dell’ambiente, per la lotta al cambiamento climatico e per il bene pubblico.

