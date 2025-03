Roma. Libertà per Hamdan Ballal, rompiamo ogni collaborazione con Israele. Flash mob al Ministero dei Beni Culturali

Giustizia per i due giornalisti uccisi e per tutte le vittime del genocidio. Nelle ultime ore la follia genocida di Israele ha aggiunto ai colpi indiscriminati verso il popolo palestinese obiettivi ben riconoscibili anche nel mondo occidentale.

Da una parte infatti ha eseguito il pestaggio a sangue e l’arresto di Hamdan Ballai, uno dei registi di “No Other Land”, film vincitore del Premio Oscar come miglior documentario poche settimane fa a Los Angeles.

Dall’altra, si è registrato l’ennesimo assassino di due giornalisti, riportato direttamente da Al Jazeera, Mohammad Mansour di Palestine today e Hossam Shabat.

Sono più di mille i martiri caduti nelle ultime 24 ore, in un contesto di continuo innalzamento dei crimini commesso dall’esercito israeliano.

Per questo oggi si terrà un flash mob lanciato dalla Rete antisionista per la Palestina – Roma al Ministero dei beni e delle attività culturali per pretendere la fine della complicità dell’Italia con lo Stato d’Israele e il sionismo.

Oggi martedi 25 marzo Flash Mob al Ministero dei beni e delle attività culturali – sede di via del Collegio Romano, 27 – ore 17:00

