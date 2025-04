Roma. Oggi assemblea in piazza del Pantheon contro il decreto sicurezza

La destra sta facendo un golpe burocratico a cui dobbiamo opporci con tutta la forza della mobilitazione popolare. Contro la decretazione di urgenza senza urgenza, contro lo stralcio del ddl Sicurezza e la presentazione di un Decreto Legge, la Rete Nazionale No DDL Sicurezza – A Pieno Regime di Roma chiama tutta la società civile, i movimenti, le associazioni, le forze politiche e sindacali alla mobilitazione unitaria, oggi venerdi 4 aprile alle ore 17.30 per un’assemblea pubblica autorganizzata a piazza della Rotonda (Pantheon).

Lo abbiamo sempre detto, non faremo nessun passo indietro per respingere l’attacco autoritario alla nostra democrazia.

