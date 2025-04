Protesta al Colosseo per il diritto all’abitare e contro l’approvazione del decreto sicurezza

Giornata movimentata davanti al Colosseo. Oggi un nucleo di attivisti hanno occupato le balaustre del Parco Archeologico del Palatino, mentre altri attivisti del Movimento per il Diritto all’Abitare e di Cambiare Rotta hanno manifestato davanti al Colosseo contro il DDL Sicurezza e per il Diritto alla casa per tutti.

“Siamo qui perché in queste ore è in corso la due giorni promossa dal Comune di Roma denominata “All we need is home”, nel corso della quale si parla di diritto all’abitare con soggetti europei”

Nella Capitale ormai, oltre agli sfratti che procedono quotidianamente mettendo in mezzo alla strada centinaia di persone, c’è una continua e incessante cessione di patrimonio pubblico ai palazzinari.

La questione giovanile è trascurata e quindi ciò che vogliamo dire con questa iniziativa eclatante nel cuore della città è che questa idea di Roma come un eventificio che deve attrarre gli investimenti di lusso è diventata incompatibile con la necessità di chi non può permettersi di vivere in questa città.

In piazza anche gli studenti di Cambiare Rotta che annunciano lo sciopero di scuola e università per venerdi 4 aprile perché la situazione del mancato diritto all’abitare è la stessa del mancato diritto allo studio.

L’arrivo delle forze di polizia ha visto alcuni spintonamenti e qualche tafferuglio in mezzo a migliaia di turisti un po’ intimoriti e un po’ incuriositi da quello che stava accadendo davanti ai loro occhi davanti al Colosseo.

