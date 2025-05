Roma. Bomba contro il centro sociale “La Strada”. Ultima di una serie di intimidazioni

Nella notte tra il 14 e il 15 maggio una bomba è esplosa contro una porta di ingresso del centro sociale “La Strada” a Garbatella. Si tratta dell’ultima di una serie di intimidazioni contro un centro sociale particolarmente attivo nella solidarietà con il popolo palestinese. A spiegarlo è lo stesso centro sociale in un comunicato:

“Questa notte, tra il 14 e il 15 maggio, è stata infatti distrutta una delle porte di ingresso dello spazio ed è stato avvertito il boato di una esplosione. Siamo parte di una comunità larga e che, come ha dimostrato più volte in questi mesi, è pronta a praticare solidarietà e i valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo nelle strade del nostro quartiere, come lo scorso sabato mattina, durante la passeggiata nata per rispondere alla vandalizzazione dell’opera di Laika e della statua di Handala a Largo delle Sette Chiese.

Denunciamo questo ennesimo episodio, il clima sempre più violento, la codardia degli attacchi notturni e delle intimidazioni: convintə di camminare sulla giusta strada, questi attacchi non ci fermeranno”.

E’ opportuno segnalare come l’aggressività di gruppi ultrasionisti nella Capitale sia particolarmente forte nella zona ovest di Roma – zona Ostiense-Marconi- sia contro il centro sociale di Garbatella che verso alcune scuole di Monteverde, con episodi ripetuti episodi di vandalismo e intimidazione nei mesi scorsi.

Solidarietà al centro sociale “La Strada” è stata espressa da Potere al Popolo e dalla Rete dei Comunisti

Solidarietà al Csoa La Strada per i vili attacchi

Non sappiamo chi sia stato, ma quello che è certo è che il clima in città si sta aggravando con una sempre maggiore legittimazione di gruppi fascisti e sionisti, protetti e sdoganati fin dalle più alte cariche dello stato.

Stringiamoci contro questi vili attacchi, contro i fascisti e i sionisti, che non devono avere nessuno spazio nei nostri territori.

Nessun passo indietro.

Potere al Popolo

Solidarietà al Centro sociale La Strada

Esprimiamo la massima solidarietà al Centro sociale La Strada per gli ennesimi attacchi al proprio spazio subiti questa notte.

Non abbiamo ancora contezza di chi sia stato, ma abbiamo dei forti sospetti visto il clima che si respira in città e non solo.

Da mesi infatti osserviamo una convergenza tra fascisti e sionisti nel cercare di ridurre l’agibilità politica nei territori di chi, seppur nelle differenze, lotta e si batte per migliorare le condizioni di vita della propria gente.

Crediamo come comunisti e comuniste che sia importante continuare a tenere la guardia alta nelle strade, nelle scuole e nelle università e ove necessario dare sostanza a un fronte ampio che sappia fronteggiare il nemico fasciosionista, da sempre protetto e usato a piacimento dalle istituzioni.

No Pasaran!

Rete dei Comunisti

