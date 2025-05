80° anniversario del Giorno della Vittoria – Video dal corteo di Roma

Condividiamo alcune immagini del corteo che si è tenuto a Roma il 10 maggio tra le storiche strade del quartiere di San Lorenzo in occasione dell’80° anniversario del Giorno della Vittoria, 9 maggio 1945-2025.

Per questa importante ricorrenza abbiamo dimostrato che i comunisti e le comuniste sono ancora per le strade, da Torino a Bari fino a Berlino, e non vogliamo di certo lasciarle.

Rilanciamo l’appuntamento per l’anno prossimo affinché questa giornata si affermi come un patrimonio condiviso e praticato dal movimento comunista, operaio e antifascista del nostro Paese.

Il vento fischia ancora!

