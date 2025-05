Roma. Arrivano le denunce contro chi sta difendendo il verde in città

Denunciati alcuni abitanti di Roma giunti a Viale Europa il 5 e il 6 maggio per difendere i nidi delle specie protette e i tigli minacciati dai tagli fuori stagione.

In questi giorni sono state notificate delle denunce ad alcune delle persone che il 5 e il 6 maggio erano presenti all’Eur per evitare l’ennesimo sfregio al patrimonio verde e all’avifauna della nostra città.

I denunciati sarebbero 17 (alcuni dei quali avevano chiamato polizia e forestale da Viale Europa per presentare degli esposti, proprio in quei giorni, per segnalare il mancato rispetto di diverse norme vigenti da parte di chi ha autorizzato i tagli fuori stagione, in particolare la legge e le direttive europee che tutelano l’avifauna e il Regolamento del verde).

I capi d’accusa sono a dir poco grotteschi: resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e manifestazione non autorizzata. Eppure ci sono documenti, foto e video di come si sono svolti i fatti.

Ancora una volta osserviamo la gestione scellerata di questa città, in cui l’unica risposta alla partecipazione attiva degli abitanti e al legittimo dissenso è la repressione, con una totale chiusura al dialogo.

Queste denunce arrivano pochi giorni dopo l’importante manifestazione del 17 maggio che ha portato sotto al Campidoglio una propria opposizione a questo modello di città, a pochi giorni dalla probabile entrata in vigore del DL sicurezza.

Una gestione sempre più repressiva portata avanti sia dal centrosinistra che dal centrodestra, da quello che si configura come il partito unico della speculazione e della cementificazione.

Queste denunce sembrano l’ennesimo tentativo di reprimere il dissenso, che rispediamo al mittente, con l’intenzione di proseguire la lotta per la tutela del nostro patrimonio verde.

Per questo invitiamo tutte le realtà cittadine che si mobilitano contro questo modello di città e tutti i solidali con chi si impegna per una cura e una gestione del verde pubblico molto più consapevole, che tenga conto del valore ecosistemico del patrimonio arboreo, ad una conferenza stampa a Piazzale Quattro venti questo venerdì 23 alle 11.

