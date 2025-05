Roma. Strada chiusa al genocidio! Fuori Israele dal Giro d’Italia!

Mobilitazione per la tappa romana domenica 1 giugno ore 15.30 a Largo Cavalieri di Colombo (Caracalla).

Il Giro d’Italia il 1° giugno arriverà a Roma per la tappa finale. Anche quest anno parteciperà la squadra israeliana, creata ad hoc da un miliardario canadese con lo scopo dichiarato di ripulire l’immagine di Israele genocida.

Mentre Israele usa la fame come arma e intensifica il genocidio contro l3 palestinesi di Gaza, mentre espande la pulizia etnica in Cisgiordania, mentre aumentano esponenzialmente gli arresti e le torture, mentre attacca ogni espressione di solidarietà, il Giro d’Italia accoglie la squadra israeliana a braccia aperte.

In tutta Italia, in risposta all’appello che viene dalla Palestina, lungo il percorso del Giro, ci sono stati e ci saranno proteste, scritte sulla strada, bandiere, azioni, striscioni, per non lasciar passare il Team Genocidio in silenzio, con l’impunità che le istituzioni continuano a dare a Israele.

A Roma ci autoconvochiamo dalle 15.30 del 1° giugno a Largo Cavalieri di Colombo (Caracalla).

Portiamo in piazza i colori della Palestina, facciamo sentire forte la voce dell’umanità contro il genocidio.

#NoSportwashing

#StopGenocide

#GazaLibera

#FreePalestine

