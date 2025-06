Roma. Manifestazione contro l’ambasciata israeliana

Centinaia di persone hanno marciato ieri pomeriggio verso l’ambasciata di Israele a Roma per denunciare il terrorismo di stato israeliano, il genocidio dei palestinesi e l’aggressione militare contro l’Iran.

L’iniziativa è stata convocata dalla Rete antisionista per la Palestina insieme alle associazioni dei palestinesi.

“Oggi più che mai è necessario continuare a mobilitarci al fianco del popolo palestinese, contro Israele e contro il sionismo, che ancora una volta dimostrano di essere un pericolo per il mondo e per tutta l’umanità” scrivono i promotori in una nota.

Il corteo è partito da Valle Giulia per dirigersi verso via Mercati dove ha sede uno delle rappresentanze diplomatiche più blindate della Capitale. Dal 13 giugno ufficialmente Israele ha chiuso le proprie ambasciate all’estero per paura di ritorsioni per il suo attacco all’Iran.

In piazza è stato rilanciato il prossimo appuntamento di mobilitazione per sabato 21 giugno per la manifestazione nazionale contro il riarmo, la guerra con partenza da Piazza Vittorio.

