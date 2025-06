La Sapienza. Il consiglio di Fisica chiede di rompere con Israele

Nel consiglio di dipartimento di fisica del 19 giugno 2025 è stata approvata la seguente mozione:

(aventi diritto 159, votanti 131, favorevoli 97, contrari 27, astenuti 7)

Mozione contro la politica del governo israeliano nella Striscia di Gaza e per la sospensione dell’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia e Israele.

Il Dipartimento di Fisica dell’Università Sapienza di Roma ha una storia importante, che non riguarda solo l’eccellenza scientifica, ma anche l’impegno civile per il disarmo e per una scienza aperta al libero scambio di idee e alla mobilità degli scienziati, ma sempre attenta alle responsabilità etiche delle istituzioni.

Come scienziati e come comunità universitaria sentiamo, in questo momento, la necessità di affermare un principio guida fondamentale: la ricerca e la cooperazione scientifica internazionale devono rappresentare un ponte tra i popoli, uno spazio di dialogo, di costruzione di pace e di solidarietà umana, anche – e soprattutto – nei momenti più difficili.

Riconosciamo quindi il valore della collaborazione accademica tra ricercatori e ricercatrici di ogni paese, in accordo con il principio dell’autonomia della ricerca sancito dalla Costituzione.

Non possiamo però ignorare le gravissime violazioni del diritto internazionale in atto nella Striscia di Gaza, dove l’attuale campagna militare che il governo israeliano sta conducendo ha causato decine di migliaia di morti, tra cui un numero impressionante di bambini, donne e civili inermi, oltre a giornalisti, personale medico e operatori umanitari.

Le città sono state rase al suolo, gli ospedali e le università colpiti senza distinzione, in un’escalation di violenza che ha assunto i tratti di una vera e propria catastrofe umanitaria. Questi atti sono stati oggetto di condanna da parte delle Nazioni Unite e della Corte Internazionale di Giustizia, che hanno denunciato crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Eppure, la distruzione continua e la situazione peggiora di giorno in giorno.

In questo tragico contesto, il Dipartimento di Fisica dell’Università Sapienza di Roma prende fermamente le distanze da ogni forma di cooperazione bilaterale istituzionalizzata con l’attuale governo israeliano, responsabile di gravissime violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza e nei Territori Occupati, e:

chiede al Governo della Repubblica Italiana di sospendere l’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia e Israele , firmato a Bologna il 13 giugno 2000 e ratificato con la Legge 11 luglio 2002, n. 154;

invita inoltre tutte le docenti e i docenti a non partecipare ai futuri bandi “MAECI” per progetti congiunti di ricerca nell’ambito del suddetto accordo bilaterale tra Italia e Israele, fintantoché perdurino tali violazioni.

22 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO