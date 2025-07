L’esplosione a Roma Est, quadrante martoriato. Serve un piano che ridia dignità alla nostra città

Venerdi mattina ci siamo svegliati nel quadrante sud-est di Roma trovandoci davanti un gravissimo incidente. Il culmine di una serie di eventi delle ultime settimane in cui si sono succeduti a un ritmo sorprendente tantissimi incendi. Un’esplosione che ha coinvolto un distributore di GPL che ci ha lasciati senza fiato e per la quale esprimiamo tutta la nostra vicinanza alle persone coinvolte. Una notizia che purtroppo non può sorprenderci fino in fondo.

Parliamo di una città, e più precisamente di un quadrante della città, martoriato, cementificato, in perenne emergenza, abbandonato da parte delle istituzioni. Parliamo di quartieri dove vivono, in pochissimi chilometri quadrati, centinaia di migliaia di persone e dove gli investimenti pubblici scarseggiano.

Nelle periferie di Roma l’estate è invivibile ormai da anni. Dalle montagne di immondizia che rendono l’aria malsana, ai continui incendi di zone “verdi” mai curate, di sterpaglie, di discariche abusive e persino di autobus vecchi e nuovi. Nubi tossiche che avvelenano l’aria che respiriamo. Tutto ciò non è solo frutto del caso, ma anche di una mancata messa in sicurezza dei territori e controllo delle attività dei privati, mentre si prova a sfruttare al massimo i territori per profitto, come vediamo con gli impianti di rifiuti che sono in costruzione dall’ inceneritore ai biodigestori.

È il momento di cambiare questo modello di città, oggi sempre più al collasso, prendendo tutti i provvedimenti necessari per rendere la città e i quartieri popolari vivibili, superando questa eterna emergenza.

Ci stringiamo ancora una volta a chi è ferito, chi ha subito danni irreparabili, materiali e non, a chi sta continuando a lavorare per limitare il disastro.

Da parte nostra crediamo che sia fondamentale continuare ad organizzarci, unirci e combattere un sistema, che al di là dei singoli episodi accidentali o meno, ci lascia senza risorse e strumenti per sopravvivere in questa città.

Vogliamo un consiglio comunale aperto perché vogliamo che anche questo tema sia affrontato dall’assemblea capitolina, che oggi si sta dimostrando non in grado di reggere a questo momento di crisi e di emergenza perenne. Vogliamo una città pubblica per chi lavora e vive a Roma.

