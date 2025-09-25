Il “Media Point – Global Sumud Flotilla” sbarca su Contropiano 

Da mercoledì 24 settembre, anche Contropiano entra a far parte della squadra del Media Point – Global Sumud Flotilla!

Il Media Point è un appuntamento quotidiano di informazione e dibattito sulla missione della Global e tutto quello che avviene in Palestina che si tiene live presso i locali del Circolo GAP di Roma (via dei Sabelli, 23) in collaborazione con Radio Città Aperta.

La trasmissione si occupa di condividere e discutere informazioni e notizie che giungono dalla spedizione, con collegamenti dalle barche ancora in mare e ospiti quotidiani in studio.

Tutti i giorni, a partire dalle ore 18:00 circa (l’orario varia di poco quotidianamente in base alle disponibilità) il Media Point trasmette inoltre in diretta social dalle pagine Facebook di Radio Città Aperta , del Circolo GAP e da mercoledì anche di Contropiano.org . Il link è reso disponibile anche nelle storie Instagram delle pagine dei tre organizzatori.

Per domande, contributi o messaggi di sostegno, è possibile partecipare dal vivo al Circolo GAP, oppure scrivere in diretta sulle pagine social della radio, del circolo e del giornale.

In studio è presente, fisso, il tracker sul maxischermo della navigazione delle barche impegnate nella spedizione.

Non resta che invitarvi a seguire il Media Point e augurare di nuovo buon vento alla Flotilla!

