Roma: prof e studenti Caravillani denunciano, ‘aggrediti dopo assemblea pro Pal’

“E’ successo tutto in un attimo, ho visto il professore che veniva strattonato, gli veniva tolto lo zaino e spinto a terra. Sono volate botte, mi sono messo paura, siamo scappati tutti“.

Uno studente ha raccontato ai giornali l’aggressione avvenuta questa mattina all’uscita del liceo Caravillani, nel quartiere Monteverde, in un cortile che la scuola divide con il Tempio ebraico.

L’aggressione, secondo quanto riferito da diversi testimoni, è avvenuta in seguito a un’assemblea nel corso della quale si è parlato della questione palestinese. L’aggressione è stata opera di un gruppo di persone “non giovani” ai danni di diversi studenti.

Già nella mattinata c’era stato un tentativo di aggressione nel giardino della scuola da parte di un uomo che “ha cominciato prima a urlare contro di noi e poi se l’è presa con il professore“.I ragazzo hanno le dide chiarissme, così come il film dell’aggressione.

“Noi eravamo in giardino per fare un’assemblea sulla questione palestinese. Ad un certo abbiamo cantato tutti insieme Free Palestine e a quel punto si è palesato questo signore che se l’è presa con noi e con il prof. A calmare le acque ci ha pensato la vice preside che appena vista la scena è scesa. All’uscita però ci stavano aspettando lì, avevano posto delle transenne davanti alla sinagoga“,

“Alcuni di questi signori – raccontano – sono rientrati nel cancello della scuola aggredendo nuovamente il professore. Ho visto nitidamente che lo spintonavano, picchiandolo e tirandogli lo zaino. Io mi sono allontanato un po’ ma poi ho visto arrivare anche un’ambulanza“.

Il professore si è poi giustamente recato in questura per sporgere denuncia. Un ragazzo, che secondo un altro testimone dell’episodio “è stato buttato a terra, gli hanno strappato i capelli e riempito di mazzate. Aveva tutta la faccia viola e le manate sul volto, i professori a quel punto si sono messi in mezzo ed è successo un caos“. è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che avrebbe identificato una ventina di persone. Tra gli studenti, ovviamente…

