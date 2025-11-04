Menu

Tentato raid fascista alla scuola Righi di Roma

di OSA, Opposizione Studentesca d'Alternativa

Ieri sera, contro l’occupazione del liceo Righi di Roma, un gruppo di fascisti ha tentato un raid squadrista contro gli studenti e le studentesse nella scuola occupata. Dopo Genova i fascisti riprovano a Roma ad attaccare le lotte degli studenti: questi sono i servi del governo, gli stessi che cantavano i cori a Parma, ratti al soldo di Valditara e Meloni, mandiamo tutta la nostra solidarietà al Righi.

È evidente che il governo è in difficoltà per la forza delle mobilitazioni, che dalle piazze per la Palestina alle decine di occupazioni studentesche in tutta Italia continua, e slega i suoi cani e la repressione per cercare di attaccare con ogni strumento possibile il dissenso in questo paese.

Lo abbiamo visto con il DDL 1627 di Gasparri, un fortissimo attacco alla libertà di espressione e di insegnamento, lo vediamo con la repressione quotidiana nelle piazze e addirittura nelle scuole, come successo a Torino settimana scorsa, con l’arresto di uno studente minorenne che manifestava contro la presenza di fascisti nella sua scuola, e infine con la copertura politica che viene data a questo tipo di infami aggressioni.

Non facciamo un passo indietro contro il governo. Buttiamo giù i piani di Meloni e Valditara, 14 novembre sciopero studentesco e #NoMeloniDay.
Blocchiamo tutto!

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa
Argomenti:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *