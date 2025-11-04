Tentato raid fascista alla scuola Righi di Roma

Ieri sera, contro l’occupazione del liceo Righi di Roma, un gruppo di fascisti ha tentato un raid squadrista contro gli studenti e le studentesse nella scuola occupata. Dopo Genova i fascisti riprovano a Roma ad attaccare le lotte degli studenti: questi sono i servi del governo, gli stessi che cantavano i cori a Parma, ratti al soldo di Valditara e Meloni, mandiamo tutta la nostra solidarietà al Righi.

È evidente che il governo è in difficoltà per la forza delle mobilitazioni, che dalle piazze per la Palestina alle decine di occupazioni studentesche in tutta Italia continua, e slega i suoi cani e la repressione per cercare di attaccare con ogni strumento possibile il dissenso in questo paese.

Lo abbiamo visto con il DDL 1627 di Gasparri, un fortissimo attacco alla libertà di espressione e di insegnamento, lo vediamo con la repressione quotidiana nelle piazze e addirittura nelle scuole, come successo a Torino settimana scorsa, con l’arresto di uno studente minorenne che manifestava contro la presenza di fascisti nella sua scuola, e infine con la copertura politica che viene data a questo tipo di infami aggressioni.

Non facciamo un passo indietro contro il governo. Buttiamo giù i piani di Meloni e Valditara, 14 novembre sciopero studentesco e #NoMeloniDay.

Blocchiamo tutto!

