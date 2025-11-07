Corteo antifascista dopo le aggressioni al Righi di Roma

I fascisti hanno provato più volte ad assaltare la scuola Righi di Roma. L’ennesimo caso di squadrismo che in questi giorni ha riguardato molte scuole occupate, e di cui il nostro giornale ha provato a collegare i puntini. Dopo le mobilitazioni straordinarie delle scorse settimane e di fronte all’evidente deperire dell’egemonia occidentale, i fascisti si ripresentano come manovalanza della reazione capitalista.

Per questo è importante che ci sia una forte e sincera risposta antifascista. Oggi ci sarà un corteo antifascista alle ore 17, che partità da via Campania 63. Riportiamo qui sotto i comunicati dell’OSA riguardo le aggressioni.

***

TENTATO RAID SQUADRISTA AL RIGHI, FUORI I FASCISTI DALLE SCUOLE. 14 NOVEMBRE #NOMELONIDAY

Ieri sera, contro l’occupazione del liceo Righi di Roma, un gruppo di fascisti ha tentato un raid squadrista contro gli studenti e le studentesse nella scuola occupata. Dopo Genova i fascisti riprovano a Roma ad attaccare le lotte degli studenti: questi sono i servi del governo, gli stessi che cantavano i cori a Parma, ratti al soldo di Valditara e Meloni, mandiamo tutta la nostra solidarietà al Righi.

È evidente che il governo è in difficoltà per la forza delle mobilitazioni, che dalle piazze per la Palestina alle decine di occupazioni studentesche in tutta Italia continua, e slega i suoi cani e la repressione per cercare di attaccare con ogni strumento possibile il dissenso in questo paese.

Lo abbiamo visto con il DDL 1627 di Gasparri, un fortissimo attacco alla libertà di espressione e di insegnamento, lo vediamo con la repressione quotidiana nelle piazze e addirittura nelle scuole, come successo a Torino settimana scorsa, con l’arresto di uno studente minorenne che manifestava contro la presenza di fascisti nella sua scuola, e infine con la copertura politica che viene data a questo tipo di infami aggressioni.

Non facciamo un passo indietro contro il governo. Buttiamo giù i piani di Meloni e Valditara, 14 novembre sciopero studentesco e #NoMeloniDay.

Blocchiamo tutto!

***

++ I FASCISTI STANNO TENTANDO UN NUOVO RAID AL RIGHI: LO SQUADRISMO È DI GOVERNO, FUORI I FASCISTI DALLE SCUOLE ++

Riceviamo e condividiamo dagli studenti e studentesse del Righi e altre scuole.

I fascisti stanno provano ad attaccare l’occupazione, rompendo le finestre ed entrando con caschi e scale. Ci arrivano altre segnalazioni di altri gruppuscoli fascisti in giro per la città, facenti riferimento alla giovanile di Fratelli d’Italia.

Roma, Torino, Genova: c’è un salto di qualità nella repressione poliziesca e fascista delle lotte.

Il 14 novembre svuoteremo le scuole con lo sciopero, il 29 riempiremo le piazze, ora bisogna difendere le lotte. Fuori i fascisti dalle scuole!

