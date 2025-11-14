Potere al Popolo Roma risponde al presidente dell’VIII Municipio sugli ex Mercati Generali

A pochi giorni dalla vergognosa firma da parte del sindaco Gualtieri della convenzione integrativa per il progetto degli ex mercati generali, l’ennesimo caso di speculazione immobiliare in questa città, assistiamo a delle altrettante ambigue dichiarazioni da parte del presidente dell’ VIII municipio Amedeo Ciaccheri.

Di fronte ad un progetto che vede la svendita di un’importante area pubblica nei confronti di un fondo immobiliare quale Hines, che ci costruirà uno studentato di lusso privo di qualsiasi pubblica utilità, ci viene detto da Ciaccheri che il progetto, per essere realmente accettabile, necessiti di alcune modifiche proposte dagli stessi abitanti, senza prendere minimamente in considerazione il fatto che questi si oppongano in toto al progetto che si vuole portare avanti.

Di fronte all’ipocrita tentativo di rendere “partecipato” il progetto degli ex mercati generali, si nasconde la realtà di un progetto imposto in maniera autoritaria da Comune e municipio ai propri abitanti , completamente estromessi dal processo decisionale.

Come Potete al Popolo crediamo sia impossibile portare avanti gli interessi popolari all’interno della politica antipopolare della giunta Gualtieri, che anche rispetto agli ex Mercati Generali conferma l’ennesimo favoreggiamento portato avanti nei confronti delle mire immobiliari e speculative di fondi immobiliari quali Hines. Pretendiamo pertanto con forza l’indizione di un consiglio comunale aperto che si confronti con vertenze e realtà di lotta sulle questioni della speculazione che stanno venendo portati avanti con il Modello Giubileo, sostenuto dalla giunta di centrosinistra e sostenuto dal governo Meloni.

