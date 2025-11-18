Roma. No alla cementificazione del lago di Casalbertone per uno studentato di lusso

POTERE AL POPOLO DENUNCIA L’ENNESIMO PROGETTO DI SPECULAZIONE EDILIZIA A ROMA

NO ALLA CEMENTIFICAZIONE DEL “LAGO DI CASALBERTONE” E ALLO STUDENTATO DI LUSSO: Consiglio comunale aperto ora!

Potere al Popolo denuncia l’ennesimo progetto di speculazione edilizia a firma giunta Gualtieri. Si vuole realizzare uno studentato di lusso a Casalbertone, su un’area in cui è presente un lago naturale.

Come nel caso del lago della SNIA, oggi riconosciuto come lago urbano solo grazie alla lotta degli abitanti del quartiere, è necessario mobilitarsi contro la gestione privatistica di un’amministrazione comunale che privatizza e cementifica.

Pretendiamo un consiglio comunale aperto che rimetta al centro le esigenze dei cittadini e delle cittadine, dei comitati e delle realtà politiche e sociali a cui per troppo tempo questa giunta ha negato il dialogo.

Verso lo sciopero generale del 28 e la manifestazione nazionale del 29 novembre, contro il governo Meloni e la finanziaria di guerra, fermiamo il progetto criminale dello studentato di lusso, per una Roma città pubblica che garantisca una vita dignitosa a tutti i suoi abitanti.

18 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO