Non c’è partecipazione senza revoca. No al progetto degli ex Mercati Generali di Roma!

NON C’È PARTECIPAZIONE SENZA REVOCA!

NO AL PROGETTO DEGLI EX MERCATI GENERALI

PER LA CITTÀ PUBBLICA

Oggi come Potere al Popolo abbiamo contestato i finti tavoli di partecipazione per il progetto speculativo degli Ex mercati generali, alla presenza dell’assessore Veloccia.

Ribadiamo ancora una volta che il progetto degli ex Mercati Generali rappresenta l’ennesima opera di speculazione portata avanti dalla giunta Gualtieri e che non accettiamo il compromesso dei finti tavoli partecipativi: non può esistere partecipazione senza la revoca del progetto, che va rigettato interamente.

Continueremo ad opporci alla speculazione portata avanti dalla giunta Gualtieri, con il suo modello di città asservito agli interessi di multinazionali e privati e promosso da tutte le forze politiche. Pretendiamo la fine di ogni accordo con Israele e del fondo Hines.

Di fronte alla gestione antidemocratica della giunta Gualtieri, continuiamo a pretendere l’indizione di un consiglio comunale aperto in cui l’amministrazione renda conto delle opere di speculazione portate avanti in città.

