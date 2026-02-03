Scuola ridotta a 4 anni, studenti romani in sciopero

++ SCIOPERO AL CINE-TV ROBERTO ROSSELLINI: VALDITARA GLI STUDENTI RIPUNDIANO LE TUE RIFORME!!++ 🚩🚩

Un successo lo sciopero di stamattina (ieri, ndr) all’istituto CINE-TV Roberto rossellini, con più di 1200 studenti che non entrano all interno delle proprie sedi. La preside ha annunciato la riduzione del percorso scolastico da 5 a 4 anni (cioè quello che vuole Valditara, con la Riforma 4+2) e questo ha innescato la protesta degli studenti.

Chiare sono le rivendicazioni: l’idea di scuola di Valditara non ci rappresenta e gli studenti non accettano le indecenti riforme portate avanti dal ministro sceriffo, in particolare la riforma per i tecnici e professionali del 4+2, che riduce gli anni scolastici di formazione per produrre il prima possibile manodopera per le aziende, portando inoltre l’abolizione della “curvatura” ovvero la scelta all’inizio del terzo anno della materia di indirizzo di specializzazione. Una prova che le famigerate competenze generiche e fluide su tutto e niente, le “soft skills” di cui si riempiono la bocca al MiM, sono uno strumento per impoverire la didattica.

Per gli studenti la mossa del Ministro è palese: fare un regalo alle aziende, assicurare manodopera precaria piuttosto che il diritto alla formazione. A questo si aggiungono i problemi edilizi evidenti della scuola, chiara dimostrazione dei tagli ai servizi pubblici per finanziare il settore militare applicati dal governo Meloni.

Vogliamo soldi alla scuola e non alla guerra, e una Nuova Scuola Pubblica. Con questa linea, continueremo a portare avanti la lotta contro le politiche del ministro Valditara!

3 Febbraio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO