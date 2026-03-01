Quarticciolo non è un palcoscenico



Oggi il Quarticciolo diventa teatro di una nuova passerella istituzionale. L’assessore alle Periferie Pino Battaglia sarà presente alla visita di Papa Leone XIV alla Parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, in via Manfredonia. Un evento che si preannuncia carico di simboli, fotografie, dichiarazioni solenni. Ma la domanda resta semplice e bruciante: cosa rimarrà domani, quando le telecamere saranno spente e le auto blu ripartite?

Le periferie romane non hanno bisogno di essere illuminate per qualche ora. Hanno bisogno di luce stabile, concreta, quotidiana. Hanno bisogno di interventi strutturali che restituiscano dignità alle case popolari lasciate al degrado, che aprano cantieri di recupero edilizio invece di moltiplicare annunci, che trasformino le risorse pubbliche in lavoro vero per chi vive nei quartieri e non in consenso per chi li visita.

La presenza dell’assessore oggi rischia di apparire come l’ennesima rappresentazione simbolica di un potere che si mostra ma non ascolta, che compare accanto agli eventi ma fatica a misurarsi con la fatica reale delle famiglie che attendono manutenzioni, servizi sociali, scuole funzionanti, spazi culturali. La politica delle periferie non può ridursi a un’agenda di presenze istituzionali. Se così fosse, sarebbe la conferma di una distanza ormai strutturale tra Palazzo e strada.

Negli ultimi anni Comune e Stato hanno scelto troppo spesso la via della militarizzazione come risposta al disagio sociale. Più pattuglie, più controlli, più narrazione securitaria. Ma la sicurezza senza giustizia sociale è solo gestione dell’emergenza. Non si combatte l’esclusione con le sirene, si combatte con case ristrutturate, con lavoro stabile, con presìdi culturali aperti ogni giorno, con politiche pubbliche che investano davvero nell’edilizia popolare e nelle risorse comunitarie.

