In pieno conflitto sociale la gestione dell’ordine pubblico alla francese messo sotto accusa

“La determinazione espressa in piazza si sta trasformando in rabbia”, ha avvertito il 12 marzo il leader sindacale Laurent Berger, sperando di dissuadere il governo dal ricorrere all’articolo 49.3 (decreto legge per imporre la riforma).

Dopo l’approvazione forzata della riforma delle pensioni giovedì scorso con questa procedura senza voto all’Assemblea nazionale, i fatti hanno dato ragione al segretario generale della CFDT. Dopo due mesi di proteste pacifiche contro il piano del governo, in tutta la Francia sono scoppiate manifestazioni spontanee, segnate da una notevole escalation di incidenti.

All’alba della nona giornata di sciopero e azione decisa dall’intersindacale giovedì 23 marzo, la tensione fa temere nuove violenze mentre il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, annuncia importanti rinforzi della polizia.

Allo stesso tempo, sono state mosse critiche alla gestione della polizia in questi recenti incontri. L’opposizione di sinistra, ma anche magistrati e difensori dei diritti umani denunciano un’eccessiva repressione, tesa a intimidire i manifestanti.

Detenzioni arbitrarie e video di violenza

Lunedì, il Syndicat de la magistrature (Magistratura Democratica in Francia) ha accusanto il governo di strumentalizzare la giustizia. “Dei 292 manifestanti in fermo di polizia, solo nove hanno dato luogo a procedimento penale” dopo la manifestazione di giovedì a Place de la Concorde; i magistrati democratici castigano quindi l’uso “molto abusivo” del fermo di polizia ricordando che “l’autorità giudiziaria non è al servizio della repressione del movimento sociale”.

Secondo l’ultimo rapporto consolidato dell’ufficio del procuratore di Parigi, 425 persone sono state poste in custodia cautelare durante le prime tre serate di manifestazioni spontanee, mentre solo 52 di loro sono state infine perseguite.

Non ci sono “alcun arresti ingiustificati”, ha reagito lunedì il capo della polizia di Parigi Laurent Nuñez, spiegando che non sempre è possibile concretizzare il reato entro il termine di 48 ore dal fermo di polizia. “Stiamo arrestando per reati che, ai nostri occhi, sono effettivi”, ha insistito.

“Ci sono state 1.200 manifestazioni non dichiarate, dovete sapere che essere in una manifestazione non dichiarata è un crimine e merita un arresto”, ha detto il ministro dell’Interno Gérald Darmanin. Ma questa è una falsità! La Corte di Cassazione ha ricordato che la partecipazione a un assembramento non dichiarato non può essere motivo di arresto.

Nel fine settimana diversi video diventati virali hanno suscitato indignazione per il presunto comportamento di alcuni poliziotti durante le proteste.

In uno di essi, un membro delle forze dell’ordine ha assestato un violento pugno al volto di un manifestante, che è caduto a terra privo di sensi. Un gesto apparentemente “inopportuno”, ha riconosciuto il prefetto di polizia, mentre la procura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’istruttoria.

Un altro video ampiamente condiviso mostra un agente di polizia che spara con un lancia-proiettili di difesa (LBD-flashball) contro un manifestante in fuga, insultandolo.

“Raccogli le palle figlio di puttana! grida un agente di polizia dopo aver sparato a un manifestante con un LBD: video di Anonymous Citizen (@AnonymousCitizen) 20 marzo 2023

Due esempi tra gli altri catturati da videografi amatoriali e giornalisti. Comportamenti che mettono in discussione e che hanno portato anche a un commento dell’Onu. “Seguo molto da vicino le manifestazioni in corso e ricordo che le manifestazioni pacifiche sono un diritto fondamentale”, ha avvertito lunedì il suo relatore speciale sui diritti alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione. #Francia Ricordo che le manifestazioni pacifiche sono un diritto fondamentale che le autorità devono garantire e tutelare. Le forze dell’ordine devono facilitarle ed evitare l’uso eccessivo della forza. (pic.twitter.com/2NILUyz15M)(Relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di associazione (@cvoule) 20 marzo 2023

Ritorno allo “schema classico” del mantenimento dell’ordine

Queste esplosioni segnano una svolta nel movimento sociale contro la riforma delle pensioni dopo due mesi di massicce e pacifiche manifestazioni contro il progetto impopolare del governo.

Per Christian Mouhanna, ricercatore del CNRS specializzato in politiche di sicurezza, questa recrudescenza della violenza illustra un ritorno a un modello di polizia che in definitiva è “abbastanza classico”. “Dagli attentati del 2015 si è registrato un evidente irrigidimento della gestione delle forze dell’ordine, più offensiva e meno negoziale. Questo si è manifestato prima durante le manifestazioni contro il Diritto del Lavoro poi durante i comizi studenteschi contro Parcoursup, per poi concretizzarsi durante il movimento dei gilet gialli”, ricorda.

“Certo, è più difficile gestire i movimenti senza organizzatori identificati, ma le autorità tendono a minimizzare gli eccessi della polizia quando si verificano, il che ha l’effetto di incoraggiare gli elementi più repressivi all’interno delle forze dell’ordine.

Tattiche di polizia denunciate

Negli ultimi anni la gestione della polizia alla francese ha acceso in Francia un acceso dibattito, in particolare sull’uso del LBD (flashball), vietato in molti paesi perché considerato troppo pericoloso (oltre 500 feriti gravi fra i gilets gialli). Il ritiro di quest’arma era stato chiesto nel 2017 dal difensore dei diritti ma respinto due anni dopo dal Consiglio di Stato.

I video pubblicati nei giorni scorsi hanno riacceso anche il dibattito sulle “nasse”, una pratica di retate attraverso accerchiamento dei manifestanti in un perimetro. Nel 2021 il Consiglio di Stato aveva aspramente criticato questa tecnica, giudicando che potesse costituire un notevole ostacolo alla libertà di manifestazione.

“Questa strategia mette tutti in tensione perché impedisce la fluidità dei movimenti della folla ed è spesso un’aggravante”, analizza Christian Mouhanna. “Spesso viene utilizzato come un’arma preventiva molto discutibile. Come spiegare che non è stato utilizzato durante le massicce mobilitazioni sindacali ma più volte nei giorni scorsi durante le manifestazioni che hanno riunito solo poche migliaia di persone? Si vede chiaramente che è utilizzato per impressionare.”

Infine, lo scandalo suscitato dal video del poliziotto che prende a pugni sul viso un manifestante dà un’immagine tutt’altro che rosea dell’azione delle Brigate Motorizzate di Repressione Azione Violenta (Brav-M), create all’inizio del 2019 nell’ambito del movimento dei Gilet Gialli e i cui metodi allora era stato oggetto di molte polemiche. Critiche tanto più vive in quanto questi metodi ricordano quelli dei “voltigeurs”, brigata sciolta nel 1986 dopo la morte di Malik Oussekine.

Queste unità, in parte composte da forze delle brigate anticrimine (BAC), non sono permanenti, intervenendo ad hoc durante le manifestazioni. “Questi agenti di polizia non sono professionisti delle forze dell’ordine, e le loro azioni a volte generano forti tensioni, anche con i CRS ei gendarmi mobili che sono i veri specialisti del settore”, afferma Christian Mouhanna.

Le Olimpiadi in vista

Questa vivace polemica sulla gestione sicura dei movimenti sociali arriva mentre la Francia si prepara a ospitare due grandi eventi sportivi: la Coppa del mondo di rugby nell’autunno del 2023 e poi le Olimpiadi di Parigi nell’estate del 2024. Anche il mondo dello sport non è immune da critiche alla gestione del mantenimento dell’ordine.

Il mese scorso è stato così pubblicato uno schiacciante rapporto indipendente sugli eccessi durante la finale di Champions League del maggio 2022 allo Stade de France, nella periferia parigina. In esso si critica l’approccio alla sicurezza della polizia francese e in particolare l’uso di gas lacrimogeni e spray al peperoncino, che “non hanno posto in una festa di calcio”. Abbastanza per incoraggiare il governo a rivedere la sua copia di sicurezza, a rischio di deteriorare la sua immagine a livello internazionale.

* da france24.com – traduzione a cura di Turi Palidda per Osservatorio Repressione



