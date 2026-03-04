Latina. Contestato Salvini all’inaugurazione della Bretella Cisterna-Val Montone

CONTESTATO SALVINI ALL’INAUGURAZIONE DELLA BRETELLA CISTERNA-VAL MONTONE

VERSO IL 14 MARZO PER UN NO SOCIALE AL GOVERNO DELLE OPERE INUTILI

Oggi come Ecoresistenze e Comitato No Corridoio Roma-Latina, insieme al Comitato No Bretella abbiamo contestato Salvini durante l’inaugurazione della Bretella Cisterna-Val Montone. Il Ministro delle Infrastrutture viene ad inaugurare un’opera di cui ancora non è stato posato un mattone, per appuntarsi come sempre la medaglia della devastazione ambientale.

Anche in questo territorio, come in decine di altri in Italia, si cementifica, si asfaltano 70 ettari di terreno segnando tra le altre cose il destino di un’area a vocazione prevalentemente agricola. Opere inutili di cui Salvini è campione, dalla proposta di autostrada Roma-Latina, al TAV al Ponte sullo Stretto. Opere legate dalla volontà politica del governo di distruggere l’ambiente a favore sempre dei soliti speculatori.

Basti pensare che tra le ditte candidate a beneficiare dei 2 miliardi di euro per la realizzazione dell’autostrada c’è proprio WeBuild, la stessa che dovrebbe incaricarsi del Ponte sullo Stretto e che dovrebbe essere coinvolta nella ricostruzione di Gaza – attori che traggono profitto dalla devastazione dei territori e dalla distruzione portata dalla guerra, appoggiati da governi complici come quello italiano.

Per questo anche come realtà ambientaliste e territoriali diciamo un convinto No al Governo della devastazione ambientale, e parteciperemo alla manifestazione del 14 marzo a Roma per il No Sociale al referendum del Governo Meloni.

