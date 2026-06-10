Approvata al Municipio VIII la mozione d’iniziativa popolare per rompere con Israele

Domani ore 12:00 in campidoglio portiamo a gualtieri “le carte”

Oggi un’altra vittoria!

Approvata la mozione sulla Delibera d’iniziativa popolare per la rottura degli accordi tra Roma Capitale e israele, un altro risultato della mobilitazione e del lavoro delle migliaia di abitanti che hanno sostenuto la campagna di Roma sa da che parte stare schierandosi dalla parte del popolo palestinese.

Un percorso che inizia con la raccolta di oltre 16.000 firme, il cui peso è arrivato nei municipi II, III, IV e V, e oggi anche nel municipio VIII, con l’approvazione di mozioni in sostegno alla delibera, e che prosegue con la battaglia negli altri municipi e verso il Campidoglio.

La giunta Gualtieri e l’Assemblea Capitolina tutta, sull’esempio dei municipi che hanno approvato la mozione, devono prendere posizione e rompere ogni rapporto con Israele.

Non possiamo più accettare nessuna complicità con il genocidio, per questo abbiamo ribadito che vogliamo Teva e Mekorot fuori dalla città, come Hines, fondo con partecipazione di capitale Israeliano, al quale verrà concessa la gestione cinquantennale dell’area degli ex Mercati Generali, per il quale chiediamo la revoca della convenzione integrativa e del progetto, proprio all’interno del municipio VIII.

Nonostante tutto, il Sindaco continua a negare la complicità del Comune con il sionismo, mentendo a migliaia di abitanti che hanno sostenuto la delibera.

Siamo pronti a rispondere con “Le Carte” da lui richieste e a continuare la lotta su tutti i livelli per rompere con israele, che si riconferma un pericolo per il mondo e per l’umanità, per questo domani saremo alle 12:00 in conferenza stampa a Piazza del Campidoglio, e ancora continueremo a mobilitarci nei municipi e in tutta la città.

10 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO