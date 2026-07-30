Roma. Incendio allo Spin Time. La destra ne approfitta e chiede lo sgombero

Questa notte, intorno alle 22, si è sviluppato un principio d’incendio nel palazzo occupato di Spin Time in via Santa Croce in Gerusalemme. L’incendio a quanto pare è stato circoscritto a un locale tecnico affacciato sul cortile interno.

La comunità residente ha reagito con tempestività spegnendo l’incendio: l’edificio è stato evacuato autonomamente e in piena sicurezza nel giro di pochi minuti, consentendo ai Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, di accedere senza ostacoli e svolgere tutte le verifiche necessarie. Al momento non si registrano danni alle persone né all’edificio.

Nonostante questo, gli abitanti sono ancora in strada e non è loro consentito rientrare nelle proprie case, se non uno alla volta e scortati dalle forze dell’ordine, esclusivamente per recuperare medicinali e beni di prima necessità. Le porte degli appartamenti sono state forzate e gli alloggi messi sottosopra, nonostante le famiglie occupanti avessero messo a disposizione tutte le chiavi necessarie, per ragioni di sicurezza che però nessuno ha ancora chiarito.

A quest’ora non è stato ancora comunicato in quale condizione si trovi lo stabile: restiamo in attesa di risposte ufficiali. Si apprende dall’ Ansa che i Vigili del Fuoco hanno dichiarato una presunta inagibilità del palazzo della quale non ci sono evidenze.

La destra ne ha subito approfittato per chiedere lo sgombero del palazzo occupato. “Ogni giorno in cui uno stabile occupato continua a rimanere tale aumenta il rischio che si verifichi una tragedia – ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Marco Perissa -. Per questo serve un cambio di passo definitivo. Le occupazioni abusive a scopo abitativo devono essere sgomberate senza esitazioni”.

Di fatto, centinaia di persone sono ancora in strada da questa notte. Molte sono uscite di casa scalze o in pigiama e si stanno alternando sulle brandine messe a disposizione dalla Protezione Civile a partire dalle 6 di stamattina. Nonostante per oggi siano previste temperature da bollino rosso.

Per oggi pomeriggio è stata convocata un’assemblea pubblica cittadina oggi alle ore 17. Nel frattempo, gli occupanti sono in presidio permanente sotto l’edificio e hanno bisogno subito della solidarietà.

30 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO