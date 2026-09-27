Roma. Stop alle aggressioni sioniste. Conferenza stampa lunedi al Cavour

Lunedi 28 settembre, alle 14.30 al Liceo Cavour è stata convocata una Conferenza stampa per denunciare l’aggressione sionista a due studenti avvenuta venerdi pomeriggio sul Lungotevere.

Di fronte all’aggressione sionista contro due militanti e studenti di OSA e Cambiare Rotta si è manifestata una solidarietà ampia, che è stata chiamata a raccolta fuori dal Liceo Cavour per una conferenza stampa che intende dimostrare ancora una volta come la lotta per la Palestina libera e contro il sionismo non intenda fermarsi davanti alle intimidazioni e alle aggressioni dei gruppi sionisti a Roma.

“Dopo i colpi di pistola ad aria compressa sparati contro militanti dell’Anpi il 25 aprile scorso e gli attacchi agli studenti e alle studentesse di Monteverde, di fronte all’ennesima aggressione pretendiamo la fine dell’impunita dei sionisti in citta e nel Paese, lo stop a tutte le forme di complicità politiche ed economiche nei confronti di Israele, e rilanciamo la lotta contro il ddl antisemitismo che sta per essere approvato alla Camera il prossimo venerdi 2 ottobre.

Sempre a fianco della Resistenza palestinese, continueremo a lottare per liberare la Palestina e il mondo dalla barbarie del genocidio e del colonialismo”, scrivono in nota gli studenti e le studentesse di OSA e Cambiare Rotta invitando tutti alla conferenza stampa, sottolineando che “Contro le aggressioni rilanciamo la lotta per liberarci dal terrorismo israeliano e dal sionismo!”

27 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO