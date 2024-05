Grazie alla mobilitazione arriva la convocazione dall’Autorità Portuale di Genova

Alle ore 14:00 di ieri, dopo 4 ore di occupazione della sala del Capitano di palazzo San Giorgio, USB assieme ai propri iscritti del Porto di Genova è riuscita ad ottenere una convocazione del tavolo di confronto sulle relazioni sindacali per domani martedì 21 maggio alle ore 10:00, alla presenza del Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Tale convocazione ha permesso di porre fine alla occupazione; in un momento di totale incertezza abbiamo voluto dare una risposta che rompesse la liturgia messa in atto da chi fino ad oggi ha permesso di gestire l’attuale modello portuale nel modo che tutti stiamo assistendo da anni.

Domani valuteremo l’esito dell’incontro per capire se ci sono spazi concreti di apertura di relazioni con l’AdSP.

Sul futuro di Genova lanciamo da subito l’assemblea per il giorno 25 maggio p. v. ore 10.30 presso il CAP in via Albertazzi 3r a Genova.

