Lecco. La Regione si vendica contro sindacalista Usb della sanità, sospeso e senza stipendio

Parte la campagna di solidarietà al delegato USB presso la ASST di Lecco Francesco Scorzelli, sospeso per sei mesi dalla dirigenza aziendale per insubordinazione, dopo essersi rifiutato di dar seguito a direttive aziendali che, a ragion veduta, avrebbero messo a rischio la salute del personale del servizio di cui è responsabile e, di conseguenza, anche quella di utenti e ricoverati.

Una sanzione che ha chiaramente un obiettivo intimidatorio e che, non certo per coincidenza, è arrivata proprio nella giornata nella quale l’USB ha depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Lecco, segnalando le tante presunte anomalie che, in piena emergenza da pandemia, si sono verificate all’interno dei presidi ospedalieri dell’Azienda.

Si tratta di una sanzione che, benché grave, di certo non avrà l’effetto sperato dalla dirigenza aziendale, dal momento che il Coordinamento nazionale USB ha deciso di dare vita a una serie di iniziative di contrasto alle politiche sanitarie regionali che, proprio durante l’emergenza legata alla pandemia, hanno dimostrato tutta la loro fragilità, essendo state costruite secondo la logica del “Comitato d’affari” e non a tutela della salute dei cittadini.

Il lancio della campagna di raccolta fondi “Prima la Salute- #IoStoConScorzelli” è una prima iniziativa di solidarietà concreta per Francesco che in questi sei mesi sarà tuttavia impegnato con ancora maggiore intensità nella sua preziosa attività di delegato sindacale, sia presso l’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Lecco che sul piano regionale.

Per contribuire, donando una quota, cliccare sul link www.collettiamo.it/colletta/f0fac43v, oppure effettuare un bonifico sull’Iban IT09M0538703227000035041043, intestato a USB Confederale con causale “Io sto con Scorzelli”.

