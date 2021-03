Trezzano sul Naviglio, dopo lo sciopero bucate le gomme al delegato USB

Trezzano sul Naviglio, dopo lo sciopero ai magazzini PAM bucate le gomme al delegato USB Logistica: non ci lasceremo intimidire.

Grave atto intimidatorio, quest’oggi a Trezzano sul Naviglio: dopo una lunga mattinata di mobilitazione, insieme ai lavoratori del magazzino PAM-Xpo, il delegato USB Alaa Nasser ha trovato la propria autovettura con le gomme tagliate.

I lavoratori dei magazzini PAM di Trezzano sul Naviglio hanno scioperato e convocato un’assemblea, in risposta al mancato rispetto degli accordi da parte dell’azienda. La committente Xpo-Logistics, infatti, tiene i lavoratori in condizioni igieniche deplorevoli, con locali adibiti al riposo e alla refezione, così come i servizi igienici, abbandonati all’incuria. Non soltanto, spesso infatti i lavoratori hanno riscontrato irregolarità nella busta paga ed una serie di altre problematiche.

Solidarietà al nostro compagno Alaa Nasser, vittima di un atto finalizzato a minacciare e indebolire la lotta di USB nei magazzini della logistica, e a tutti i lavoratori PAM: non ci lasceremo intimidire e continueremo il percorso di organizzazione, in difesa dei diritti di tutti i lavoratori della logistica!

