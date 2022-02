Milano. Sit in sotto la Nato e il Corriere della Sera

Sabato mattina attivisti di Potere al Popolo, Rete dei Comunisti e gli studenti di Osa hanno dato vita ad un Sit in sotto la Rappresentanza NATO a Milano per sottolineare come l’escalation militare in corso in Ucraina sia frutto del progressivo allargamento ad est della Nato, in una guerra che in Ucraina va avanti dal 2014 per volontà della Nato e dell’Unione Europea.

La manifestazione si è poi spostata in via Solferino davanti alla sede del Corriere della sera per smascherare la narrazione fuorviante ed ideologica dei media occidentali sulla questione ucraina, che omette totalmente la responsabilità storica e politica degli imperialismi occidentali all’interno della crisi ucraina.

Nel pomeriggio hanno partecipato alla manifestazione cittadina “per ribadire senza ambiguità la nostra opposizione alla guerra, contro la Nato, contro gli Stati Uniti e l’imperialismo di casa nostra, quello dell’Unione Europea. Dichiariamo guerra alla guerra imperialista! Smilitarizziamo i nostri Paesi! Fuori la NATO dall’Europa!”

