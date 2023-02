Lombardia. Unione Popolare: “andiamo avanti contro un sistema sempre più lontano dal popolo”

In questo momento in cui i risultati delle elezioni regionali si stanno perfezionando i punti politici che vogliamo sottolineare sono:

1) Chi governerà la Lombardia lo fa con il 20% dei lombardi (ha votato il 41% degli aventi diritto) L’aumento vertiginoso dell’astensionismo, rappresenta una ferita grave della democrazia.

La responsabilità non è dei mancati elettori ma delle politiche antipopolari e di guerra che hanno scavato un fossato fra popolo e istituzioni. L’astensionismo dei cittadini lombardi è una denuncia drammatica contro questo sistema in caduta libera. È evidente che credibilità e potere non vanno di pari passo

2) Unione Popolare che ha subito tutte le ingiustizie di un sistema elettorale truffaldino dominato dal potere dei soldi

vede invece una crescita di consensi e di radicamento malgrado la narrazione del voto utile che da anni impedisce in Italia la costruzione di una forza di alternativa.

Per questo, ringraziamo i cittadini e le cittadine che ci hanno votato rafforzando così la volontà di continuare il nostro progetto.

